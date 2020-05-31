Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an bu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an bu yolda attığımız her adım, aldığımız her nefes için Rabb'imize hamd ettik."
31.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize ve milletimize özellikle hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an bu yolda attığımız her adım, aldığımız her nefes için Rabb'imize hamd ettik."
Kaynak: AA