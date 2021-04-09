Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize uzunca bir süredir hakim olan çirkin, ruhsuz, kimliksiz yapı inşası dönemini sona erdirerek, gelenekle geleceği...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize uzunca bir süredir hakim olan çirkin, ruhsuz, kimliksiz yapı inşası dönemini sona erdirerek, gelenekle geleceği...

Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemize uzunca bir süredir hakim olan çirkin, ruhsuz, kimliksiz yapı inşası dönemini sona erdirerek, gelenekle geleceği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize uzunca bir süredir hakim olan çirkin, ruhsuz, kimliksiz yapı inşası dönemini sona erdirerek, gelenekle geleceği harmanlayan yeni bir devri başlatmayı hedefliyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize uzunca bir süredir hakim olan çirkin, ruhsuz, kimliksiz yapı inşası dönemini sona erdirerek, gelenekle geleceği harmanlayan yeni bir devri başlatmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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