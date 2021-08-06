Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize sığınan, bizden el-eman dileyen, kendi ülkesindeki yönetimlerin öldürmeye gayret ettiği bu insanlara biz kapımızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize sığınan, bizden el-eman dileyen, kendi ülkesindeki yönetimlerin öldürmeye gayret ettiği bu insanlara biz kapımızı açtık ve bunları koruma altına aldık"