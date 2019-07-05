Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize savunma sanayi ile ilgili neredeyse her alanda örtülü veya açık...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize savunma sanayi ile ilgili neredeyse her alanda örtülü veya açık ambargo uygulayanlar, bu işin aslında yürek işi, cesaret işi, azim işi, çaba işi olduğunu elbette bir gün anlayacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize savunma sanayi ile ilgili neredeyse her alanda örtülü veya açık ambargo uygulayanlar, bu işin aslında yürek işi, cesaret işi, azim işi, çaba işi olduğunu elbette bir gün anlayacaklar."
Kaynak: AA
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