Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize göz diken DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yü, tüm terör örgütlerini nasıl...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize göz diken DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yü, tüm terör örgütlerini nasıl...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Katılımcılardan görüntüler Konuşmanın sona ermesi Plaket takdimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl...

02.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Katılımcılardan görüntüler

Konuşmanın sona ermesi

Plaket takdimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (7)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize göz diken DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yü, tüm terör örgütlerini nasıl...
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