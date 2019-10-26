Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya."

26.10.2019 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya."

Kaynak: AA
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