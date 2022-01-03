Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde, yüzde 6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde, yüzde 6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde, yüzde 6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet