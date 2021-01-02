Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet, varlığını hala...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet, varlığını hala...

02.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet, varlığını hala sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet, varlığını hala sürdürmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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