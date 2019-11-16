Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.

16.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 16.11.2019 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz."

Kaynak: AA
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