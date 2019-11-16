Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.
16.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 16.11.2019 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk. Bu sistemde herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz."
Kaynak: AA