Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır" -"Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir" -"Paniğe asla kapılmayacağız. çünkü sağlam bir mücadele yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde de maalesef 92 can kaybı vardır" -"Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir" -"Paniğe asla kapılmayacağız. çünkü sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan devlet olarak tedbirleri alacağız vatandaşlarımız da bireysel tedbirleri alacak" İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Kaynak: İHA