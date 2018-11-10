Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde Belirli Bir Kesim Tek Parti Devrinden Çok Partili Hayata, Dönemin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata, dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiğimizi iddia eder. Oysa ki bu değişim iradi değil mecburi bir değişimdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata, dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiğimizi iddia eder. Oysa ki bu değişim iradi değil mecburi bir değişimdir. "