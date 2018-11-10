Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde Belirli Bir Kesim Tek Parti Devrinden Çok Partili Hayata, Dönemin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde Belirli Bir Kesim Tek Parti Devrinden Çok Partili Hayata, Dönemin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata, dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiğimizi iddia eder. Oysa ki bu değişim iradi değil mecburi bir değişimdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata, dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiğimizi iddia eder. Oysa ki bu değişim iradi değil mecburi bir değişimdir. "

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