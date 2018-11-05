Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde 513 Bin Engelli Birey Evinde Bakım Hizmetinden Yararlanıyor" (1)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Küçükçekmece'de, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Küçükçekmece'de, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor."