Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde 513 Bin Engelli Birey Evinde Bakım Hizmetinden Yararlanıyor" (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Küçükçekmece'de, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor."