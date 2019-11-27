Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz için üreten herkesin başımızın üzerinde yeri vardır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz için üreten herkesin başımızın üzerinde yeri vardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'19 programına katıldı.

27.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

'ın salona gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'19 programına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz için üreten herkesin başımızın üzerinde yeri vardır"
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