Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve Millet Olarak Bu Mücadeleyi Hep İnancımızla, Davamızla Yürüttük. 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak bu mücadeleyi hep inancımızla, davamızla yürüttük. 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği kahramanlığın sırrını keşfetmek isteyen, asırlardır süregelen bu büyük mücadeleye bakmalıdır."