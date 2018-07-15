Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve Millet Olarak Bu Mücadeleyi Hep İnancımızla, Davamızla Yürüttük. 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve Millet Olarak Bu Mücadeleyi Hep İnancımızla, Davamızla Yürüttük. 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak bu mücadeleyi hep inancımızla, davamızla yürüttük. 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği kahramanlığın sırrını keşfetmek isteyen, asırlardır süregelen bu büyük mücadeleye bakmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak bu mücadeleyi hep inancımızla, davamızla yürüttük. 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği kahramanlığın sırrını keşfetmek isteyen, asırlardır süregelen bu büyük mücadeleye bakmalıdır."

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