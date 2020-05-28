Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
28.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır."

Kaynak: AA

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