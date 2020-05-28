Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır." Kaynak: AA