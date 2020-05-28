Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır.
28.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Rabb'im bizlerin önünde nice kapılar açacaktır."
Kaynak: AA