Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak tercihlerimizden asla pişman değiliz. Geleceğe umutla bakabiliyor olmamızı bu duruma borçluyuz. Her tercih gibi bunun da bir bedeli vardır. Bu bedeli kimi zaman gazilerle şehitlerle ödüyoruz. Bu bedeli kimi zaman ayrımcılığa haksızlığa uğrayarak ödüyoruz"

-"TSK'mız bölgesinde ve dünyanın en güçlü ordularının başında gelme konumunu sürekli tahkim ediyor. Bu ordu tarihe sığmayacak kahramanlıkların ordusudur. Giydiğiniz üniformanın onuru sizin en büyük mükafatınızdır"

-"Milletlerin tarihlerinde dönüm noktaları vardır. Bölgemizle birlikte ülkemizi de biçimlendirmeye çalışanların karşısını kendi hedeflerimizle çıkmaya karar verdiğimiz anda zorlu bir mücadelenin içine düştük"

-"Ülke olarak tercihlerimizden asla pişman değiliz. Geleceğe umutla bakabiliyor olmamızı bu duruma borçluyuz. Her tercih gibi bunun da bir bedeli vardır. Bu bedeli kimi zaman gazilerle şehitlerle ödüyoruz. Bu bedeli kimi zaman ayrımcılığa haksızlığa uğrayarak ödüyoruz"

-"Son günlerde olduğu gibi ekonomik faturalarla ödüyoruz. Mesela terörle mücadele konusunda bizden istenen nedir? "

BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Törenine katıldı.