Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz."
20.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel