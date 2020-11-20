Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz.