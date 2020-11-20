Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz."

20.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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