Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştü
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Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı, Twitter, Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

29.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile görüşmesine ilişkin fotoğraflı bir mesaj paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, 28 Mart Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınan Mehmet Cahit Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı.


Kaynak: DHA

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