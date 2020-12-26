Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ulaştırma başta olmak üzere, her alanda yatırımlarımıza, projelerimize, icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ulaştırma başta olmak üzere, her alanda yatırımlarımıza, projelerimize, icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz.