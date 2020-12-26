Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ulaştırma başta olmak üzere, her alanda yatırımlarımıza, projelerimize, icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz."
26.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ulaştırma başta olmak üzere, her alanda yatırımlarımıza, projelerimize, icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ulaştırma başta olmak üzere, her alanda yatırımlarımıza, projelerimize, icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel