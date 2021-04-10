Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'yla ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor."
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'yla ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor.
Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'yla ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu