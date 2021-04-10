Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'yla ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'yla ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor."

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ukrayna'yla ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'yla ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'yla ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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