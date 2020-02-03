Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: (2)

03.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:02

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin küresel düzeyde markası haline gelecek Türkiye'nin otomobilinin tanıtımını gerçekleştirdik. Geleceğin teknolojisi ile elektrikli olarak üreteceğimiz bu otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisi ile buluşturmayı planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev Sanayi Odası'nda düzenlenen Ukrayna-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, son 17 yılda ekonomiye 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi olduğunu ve attıkları adımlarla Türkiye'yi dünya iş yapma kolaylığı endeksinde sürekli yukarı taşıdıklarını belirten Erdoğan, "Türk bankacılık sektörünün yüzde 17 düzeyinde olan sermaye yeterlilik oranı, yüzde 8 olan uluslararası standartların oldukça üstünde yer alıyor." diye konuştu.

126 ülke ve 328 yurt dışı uçuş noktasına ulaşan Türk Hava Yolları'nın dünyanın en çok ülkesine ve en çok dış hat noktasına uçan havayollarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, İstanbul'dan 4 saatlik uçuşla 1,6 milyarlık devasa bir pazara ulaşılabildiğini söyledi.

"Genç, eğitimli ve nitelikli nüfusumuzla ciddi bir iş gücüne sahibiz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin, satın alma paritesine göre değerlendirilmesi halinde dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olduğunu vurguladı.

"Türk ekonomisi başarı grafiğini sürekli yükseltiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de göreve geldiklerinde ihracatın 36 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sabah açıklanan rakamlara göre ihracatımız hamdolsun 181 milyar dolara ulaştı. Ocak ayı ihracatımız önceki aya kıyasla yüzde 6,1 artış göstererek 14 milyar 765 milyon dolara ulaştı. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86'yı buldu. Ticaret savaşlarına ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen Türk ekonomisi başarı grafiğini sürekli yükseltiyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 senesinde ihracatımızı inşallah 500 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

Geçen yıl dünyanın en büyük havalimanlarından olacak İstanbul Havalimanı'nın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayi alanında ise yerlilik oranımızı göreve geldiğimizde yüzde 20 iken şimdi yerlilik oranımız yüzde 70'e çıktı. Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın en ileri teknolojisine sahip 4 devletten biriyiz. Kısa süre önce, ülkemizin küresel düzeyde markası haline gelecek Türkiye'nin otomobilinin tanıtımını gerçekleştirdik. Geleceğin teknolojisi ile elektrikli olarak üreteceğimiz bu otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisi ile buluşturmayı planlıyoruz. Bunun yanında milli paralarla ticaret gibi ekonomimiz ve ticaretimiz üzerindeki kur baskısını ortadan kaldıracak çalışmalara da hız veriyoruz."

"Ukraynalı yatırımcılara Türkiye'nin kapıları sonuna kadar açık"

Türk firmalarının fırsat tanınması halinde neleri başarabileceklerini gösterdiğini ve 3 milyar dolarlık yatırımın Türkiye'nin ve şirketlerinin Ukrayna'ya olan güveninin bir tezahürü olduğunu aktaran Erdoğan, Zelenskiy'nin Türk yatırımcılara büyük bir teveccüh ile yaklaştığını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce de ifade edildi, Ukrayna'nın alt yapısıyla, üst yapısıyla bütün özellikle otoban, otoyol, metro, demiryolları, istasyonlar bütün bunlarla birlikte atılması gereken adımlar, yapılması gereken birçok işler var. Türk girişimcilerin Sayın Zelenskiy'nin güvenine mazhar olacak projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ukraynalı yatırımcılara Türkiye'nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Ofisimiz her türlü ihtiyacınızda sizlerin yanındadır. Bugün görüşmeler yaptınız, gerekirse birlikte üçüncü ülkelerde de birçok yatırımları gerçekleştirmeniz mümkün. Eğer bunlar yapılacak olursa inanıyorum ki Türkiye ve Ukrayna birlikte yükseleceklerdir. Bu potansiyel her iki ülkede de var. Bugün bunları gerek ikili görüşmemizde gerekse heyetler arası görüşmede ele aldık. Bu attığımız stratejik ortaklıkla birlikte bu önümüzdeki süreçte bakanlarımızın birbirleriyle görüşmeleri, birbirleriyle yatırımları değerlendirmeleri çok daha büyük önem kazanacak. Tabii ki en az yılda bir kere de biz adeta Bakanlar Kurulunu bir yıl Ukrayna'da bir yıl Türkiye'de toplama kararını verdik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ülkelerimizin yöneticileri olarak sizlere elimizden gelen kolaylığı sağlamayı sürdüreceğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir sonraki iş forumunda ticaret hacmimizde ortak hedefimiz olan 10 milyar doları aşmış olarak buluşmak dileğiyle sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA