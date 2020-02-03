Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: (1)

03.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması konusunda Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile mutabık kaldıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Kiev Sanayi Odası'nda düzenlenen Ukrayna-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Forumun başarılı geçmesini iş adamları için yeni ortaklıklara vesile olmasını dileyen Erdoğan, güzel bir atmosferde girişimcileri bir araya getiren DEİK ve Ukraynalı muhatapları ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy nezdinde tüm Ukrayna makamlarına misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Türkiye ve Ukrayna arasında ikili ilişkilerin yanı sıra ticari ve ekonomik iş birliğinin güçlenmesine de önem verdiklerini belirten Erdoğan, aynı iradenin Ukraynalı dostlarda da mevcut olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu aktardı.

Zelenskiy'nin katılımıyla geçen sene İstanbul'da düzenlenen yatırım Forumunun bu iradenin en somut örneklerinden biri olduğunu aktaran Erdoğan, bugünkü Forumu İstanbul'daki toplantının bir devamı olarak gördüğünü söyledi.

Erdoğan, "Tıpkı yatırım Forumu gibi Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nun da sizlerin önünde yeni fırsat pencerelerinin açılmasına vesile olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Karadeniz'den komşusu Ukrayna ile münasebetlerinin her geçen gün daha da güçlendiğine işaret eden Erdoğan, "Ukrayna bizim için dost bir ülke olmanın ötesinde stratejik ortaktır. Türkiye ve Ukrayna coğrafi konumları ve ekonomileri itibarıyla birbirlerini rakip değil, değerli birer ortak gören ülkelerdir. Bu bakış açısının en güzel meyvesi ülkelerimiz arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bugün konseyin 8'inci toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını, imzalanan anlaşmalarla münasebetlerin ahdi zeminini daha da kuvvetlendirdiklerini anlattı.

"Sizlerin işlerini kolaylaştıracak, sizin sıkıntılarınızı giderecek, siz iş dünyamıza yeni ufuklar açacak kararlar aldık." diyen Erdoğan, "Ukrayna ile sahip olduğumuz sağlam siyasi zemin hiç kuşkusuz her iki ülke iş çevreleri için de önemli bir güvencedir. Bu zeminin hakkını verme noktasında her birinizin büyük çaba sarf ettiğini görüyoruz. Biz devlet adamlarının desteği, siz iş dünyamızın gayretleriyle hamdolsun Ukrayna ile ticaret hacmimiz bu sayede her sene yükselmiştir, yükseliyor." şeklinde konuştu.

Geçen yıl iki ülke ticaretinin yüzde 10,2 artarak 4,8 milyar dolara ulaştığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk müteahhitlik sektörünün Ukrayna'da bugüne kadar toplam 6,3 milyar dolar değerinde 184 projeye imza attığını dile getirdi.

"Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri"

"Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi." diyen Erdoğan, turizm sektöründe de çok büyük bir ivme yakalandığını vurguladı.

Erdoğan, "Ülkelerimiz arasında vizeleri kaldırarak kimlikle seyahat edilmesine imkan tanıdık. Böylece 2019 yılında 1 milyon 550 bin Ukraynalı turisti Türkiye'de ağladık. Bu rakam önceki seneye göre yüzde 12'lik bir artışa tekabül ediyor. Aynı dönemde Türkiye'den de 217 bin vatandaşımız Ukrayna'yı ziyaret etti." ifadesini kullandı.

Ayrıca savunma sanayi, teknoloji, iletişim altyapısı, telekomünikasyon gibi stratejik sektörlerde de ortaklığın güçlendiğini anlatan Erdoğan, "Türk şirketlerinin özellikle haberleşme, gıda, tekstil, bankacılık ve inşaat malzemeleri alanlarında Ukrayna'da ciddi yatırımları bulunuyor. Bu ülkedeki yatırımlarımızın toplamı 3 milyar doları aşıyor. Otomotiv, demir çelik, savunma, 4,5G teknolojilerinde de Türkiye ile Ukrayna arasında önemli bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alanlarda da iş birliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bize düşen bürokratik zorlukları kaldırmak"

Bugünün dünyasında özel sektörün ekonominin lokomotifi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani bu işin lokomotifi sizsiniz. Bize düşen iş dünyasının önündeki bürokratik zorlukları ve engelleri kaldırmak. Biz bunu yaparız. Önünüzdeki bu engelleri kaldırdıktan sonra size de açılan bu yoldan koşmak gelir. Malumunuz, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacmini 2 kat artışla 4,8 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmayı 2023 itibariyle hedefliyoruz. Bu konuda her iki liderde de irade mevcut. Bugün değerli dostum ile bunu bir kez daha teyit ettik. Öte yandan bu hedefe hükümetler olarak tek başına varamayız. İş dünyasının da sorumluluk üstlenmesi, bize destek olması gerekir. Bu hedefe ulaşma noktasında sizlerin en büyük ihtiyacının, şimdi altını çiziyorum, neyi beklediğini biliyorum, serbest ticaret anlaşması olduğunu biliyoruz. Sayın Başkan ile bu konuda mutabık kaldık ve Ticaret Bakanlarımız da kendi aralarında bu mutabakatın adeta metnini imzaladılar. İnşallah kısa sürede siz iş dünyamıza bu konuda müjdeli haberler vermeyi ümit ediyoruz."

Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısını da mart ayı içinde yapmayı planladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ukrayna yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik hayata geçirmiş olduğu reformlarla müteşebbisler için cazibesini giderek artıran bir ülke. Türk ihracatçısının Ukrayna'nın sağladığı, Ukrayna ihracatçısının da ülkemizin sağladığı avantaj ve imkanları tanıması, keşfetmesi gerekiyor. Burada önemli bir hususu vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak uluslararası müteşebbisleri asla yabancı yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz. Peki nasıl görüyoruz? Küresel yatırımcı olarak görüyoruz ve bu şekilde onlara da muamele etmeyi, hele hele kendi insanımıza hangi imkanları sağlıyorsak Türkiye'ye güvenen, Türkiye'nin yatırım ortamına inanan girişimcilere de aynısını sağlıyoruz ve sağlayacağız."

(Sürecek)

Kaynak: AA