Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile) İş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile) İş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir."

Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ukrayna ile) İş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile) İş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Ukrayna ile) İş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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