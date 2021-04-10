Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile) İş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile) İş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir.