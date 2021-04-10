Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile) İş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir."
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile) İş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir.
Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltik satın alınarak vatandaşa dağıtılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Ukrayna ile) İş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük