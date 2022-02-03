Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile) Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile) Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma...

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile) Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma irademizin birer sembolüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna ile) Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma irademizin birer sembolüdür."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Güncel, Haber

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