CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine sağladığı hızlı ve kapsamlı destek için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti. Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıldönümünü de tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile olan stratejik iş birliğini güvenlikten savunma sanayiine, turizmden ticarete kadar her alanda bundan sonra da geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ - Haberler
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