Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile başbaşa görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile başbaşa görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.

07.08.2019 20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile başbaşa görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Erdoğan ve Zelenskiy başbaşa görüştü.

Kaynak: AA
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