Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı

03.02.2020 22:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:54

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 22.40'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'ndan, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yehor Bojok, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Olga Dibrova, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Büyükelçilik personeli uğurladı.

Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'den ayrıldı.

Kaynak: AA