Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Milli marşların okunması Tören kıtasının selamlanması İki liderin heyetlerle selamlaşması Askeri geçit töreni detayları KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8.

03.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Milli marşların okunması

Tören kıtasının selamlanması

İki liderin heyetlerle selamlaşması

Askeri geçit töreni detayları KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.

Kaynak: AA
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