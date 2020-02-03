Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da - Resmi karşılama töreni (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Milli marşların okunması Tören kıtasının selamlanması KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.
03.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Milli marşların okunması
Tören kıtasının selamlanması KİEV - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.
Kaynak: AA