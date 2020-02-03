Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti

03.02.2020 22:56 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:56

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev'de yaşayan Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti.

Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Kaynak: AA