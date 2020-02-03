Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev'de yaşayan Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti.

03.02.2020 22:56 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı , 'de yaşayan Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti.

Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Kaynak: AA
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