Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
24.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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