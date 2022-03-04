CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Güncel