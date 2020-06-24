CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
24.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:52
Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildiği, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuların ele alındığı öğrenildi.
Kaynak: DHA