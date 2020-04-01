Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
01.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA