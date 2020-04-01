CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Görüşmede, koronavirüsle mücadelede işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA