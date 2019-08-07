Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.
07.08.2019 18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.
Kaynak: İHA