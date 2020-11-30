Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Shmyhal'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği bildirildi.

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Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı