Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Shmyhal'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Shmyhal'ı kabul etti

30.11.2020 21:54 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Shmyhal'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği bildirildi. 

Görüntü dökümü:

- Kabulden görüntü

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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