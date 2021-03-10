Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, inşallah Nisan'da sondaja başlayacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, inşallah Nisan'da sondaja başlayacak"

10.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:12

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden bir Türkiye var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, Filyos Limanı'nda sondaja hazırlık çalışmalarına devam ediyor. O da inşallah Nisan'da sondaja başlayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, üç sondaj gemisini 450 milyon dolara mal etmiştir. Şayet bu gemileri sıfırdan inşa ettirmeye kalksaydık, 2 milyar 100 milyon dolar ödememiz gerekecekti. Anladın mı bay Kemal?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, inşallah Nisan'da sondaja başlayacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, inşallah Nisan'da sondaja başlayacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, inşallah Nisan'da sondaja başlayacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, inşallah Nisan'da sondaja başlayacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Mustafa Er Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, inşallah Nisan'da sondaja başlayacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 13:12:26. #1.16#
title