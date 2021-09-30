Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak motorları yapımında, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız, konuştuk. Allah nasip ederse uçak motorları... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak motorları yapımında, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız, konuştuk. Allah nasip ederse uçak motorları...

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak motorları yapımında, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız, konuştuk. Allah nasip ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak motorları yapımında, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız, konuştuk. Allah nasip ederse uçak motorları konusunda da aynı adımı atacağız."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak motorları yapımında, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız, konuştuk. Allah nasip ederse uçak motorları... - Haberler
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