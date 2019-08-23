Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Bu milletin alın terinden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Bu milletin alın terinden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız."

23.08.2019 21:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et