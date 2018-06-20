Erdoğan'dan UBER Açıklaması: O Organizasyonun Başındaki, Benden Randevu İstedi, Vermedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim Özel Radyo Programı"nda UBER'le ilgili yaptığı açıklamada, "O organizasyonun başındaki, benden randevu istedi, vermedim" dedi.

"UBER DİYE BİR ŞEY ÇIKMIŞ O İŞ BİTTİ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uber diye bir şey çıkmış, o iş bitti. Artık öyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemi var" ifadelerini kullanmıştı.

"AVRUPA'DA VARMIŞ, BANA NE ORADAN"

Erdoğan, "Bu nereden çıktı. Avrupa'da varmış, bana ne oradan ya biz karanını vereceğiz. Bu konuyla ilgili olarak sayın vali bütün yetki sizde İç İşleri Bakanlığımız talimatı verdi. Kendine göre taksicilik sistemi böyle bir şey yok" demişti.