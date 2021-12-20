Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya.... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya....

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya....

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya....

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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