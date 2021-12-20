Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya....
AA / Barış Kılıç - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TÜSİAD'a) Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz."
AA / Barış Kılıç - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet