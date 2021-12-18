Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turkovac) Süreç tamamlanınca aşımızı, milletimiz ve Afrikalı kardeşlerimizle beraber tüm insanlığın hizmetine sunacağız."
AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turkovac) Süreç tamamlanınca aşımızı, milletimiz ve Afrikalı kardeşlerimizle beraber tüm insanlığın hizmetine sunacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turkovac) Süreç tamamlanınca aşımızı, milletimiz ve Afrikalı kardeşlerimizle beraber tüm insanlığın hizmetine sunacağız."
AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri
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