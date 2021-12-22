Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC aşımızın milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısının dolum tesisinde konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısını göstermes Turkovac aşısının üretim süreçlerinden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TURKOVAC...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısının dolum tesisinde konuşması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısını göstermes
Turkovac aşısının üretim süreçlerinden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TURKOVAC aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine katıldı. (1)
Sağlık Bakanı Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün itibarıyla Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."