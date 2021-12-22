Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC aşımızın milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC aşımızın milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum"

AA - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısının dolum tesisinde konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısını göstermes Turkovac aşısının üretim süreçlerinden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TURKOVAC...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısının dolum tesisinde konuşması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısını göstermes

Turkovac aşısının üretim süreçlerinden görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TURKOVAC aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine katıldı. (1)

Sağlık Bakanı Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün itibarıyla Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC aşımızın milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC aşımızın milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC aşımızın milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (2)

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

 Son Dakika! TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde başta devlet hastaneleri olmak üzere kullanıma sunulacak

Son Dakika! TURKOVAC aşısı 1 hafta 10 gün içinde başta devlet hastaneleri olmak üzere kullanıma sunulacak

AA - Son Dakika Haberleri

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