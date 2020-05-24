Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü.
24.05.2020 22:50 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımları ve yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede işbirliği konularını ele alındı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA