Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'an babası Melikgulu Berdimuhammedov'un vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

(Derya Yetim//İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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