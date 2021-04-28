Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un babası Melikgulu Berdimuhammedov'un vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı