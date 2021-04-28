Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a babasının vefatı nedeniyle taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Berdimuhammedov'a babası Melikgulu Berdimuhammedov'un vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş