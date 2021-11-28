Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da konuştu: Stratejik ve ekonomik iş birliğimize yeni bir ivme kazandırma konusunda hemfikiriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Türkmenistan'da Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Oğuzhan Köşkü'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi ve anlaşmaların imza töreni ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu: "Tarihi ve kültürel ortaklığa dayalı stratejik iş birliğimize yeni bir ivme kazandırma konusunda hemfikiriz" dedi.

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Aşkabat'ta ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu anımsattı.

Tarihi ve kültürel ortaklığa dayalı stratejik iş birliğine vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Türkmenistan ile ticaret hacmimizi, ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak üzere gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında:

"Ticaret hacmimizi, ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak üzere gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız. Kara ve hava yolu taşımacılığının yanı sıra enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirmek amacıyla yapabileceklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Tarihi ve kültürel ortaklığa dayalı stratejik iş birliğimiz çerçevesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi beşeri alanlardaki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırma konusunda da hemfikiriz.

Bugün imzaladığımız ortak bildiri, aynı zamanda 9 maddeden oluşuyor ve bu anlaşmayla birlikte kardeş Türkmenistan ile ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik. İnşallah yarın da Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle, Kadirli Doğanım ile tekrar bir araya geleceğiz. Diğer dost ve kardeş ülke liderleriyle çerçevesindeki iş birliğimizi nasıl daha da ilerletebiliriz, bunları da tek tek kendileriyle görüşme fırsatını bulacağız. Değerli Devlet Başkanı, Kadirli Doğanım Berdimuhamedov'a ve tüm Türkmen makamlarına misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyor, görüşmelerimizin ve imzaladığımız belgelerin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Türkmenistan Devlet Nişanı takdimi

Basın toplantısının ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından Devlet Nişanı tevcih edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet İş Birliği Nişanı'nın tarafına tevcihinden dolayı onur duyduğunu belirtti.

"Bu nişanla şahsıma gösterilen teveccüh için yürekten teşekkür ederim. Ali nişana layık görülmem, ata yurdumuz Türkmenistan'a gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırmıştır. Nişanın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve karşılıklı muhabbetin yeni bir sembolü olarak gördüğüm bu nişanla kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir şerefle taşıyacağım Devlet İş Birliği Nişanı'nı almaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. Başta zati devletleri, Kadirli Doğanım olmak üzere tüm Türkmen Doğanlarıma teşekkür ediyorum. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet